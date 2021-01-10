Ни разу за восемь этапов не выпал из тройки и выиграл даже спринтерский зачет!

«Тур де Ски». Общий зачет. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 3.32,32

2. Морис Манифика (Франция) — отставание — 3.23,9

3. Денис Спицов (Россия) — 3.36,7

4. Иван Якимушкин (Россия) — 3.40,6

5. Артем Мальцев (Россия) — 4.03,8

6. Евгений Белов (Россия) — 5.08,5

7. Андрей Мельниченко (Россия) — 5.23,7...

11. Илья Семиков (Россия) — 7.36,2...

17. Алексей Червоткин (Россия) —8.25,8...

25. Александр Терентьев (Россия) — 10.22,2...

46. Глеб Ретивых (Россия) — 17.42,3

Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 3.04,45

2. Юлия Ступак (Россия) — отставание — 1.24,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) —2.00,8

4. Татьяна Сорина (Россия) — 2.58,1

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 3.23,0

6. Рози Бреннан (США) — 3.27,6

7. Наталья Непряева (Россия) — 3.28,5...

12. Алиса Жамбалова (Россия) — 5.41,7

13. Яна Кирпиченко (Россия) — 6.15,9...

22. Анна Нечаевская (Россия) — 9.51,4...

28. Христина Мацокина (Россия) — 11.26,3

Выступление Большунова на «Тур де Ски»-2021 — это прорыв. Дело не в том, что он оказался на пьедестале каждого из восьми этапов, а в пяти из них — победил. И даже не в том, что Сан Саныч забрал в этой многодневке абсолютно все, включая спринтерский зачет, в котором обыграл Федерико Пеллегрино и Глеба Ретивых.

Бежал как в последний раз

Меня особенно поразил финальный этап — восхождение на легендарный Альпе Чермис. Накануне самого сложного отрезка тяжелейшей многодневки преимущество Александра над ближайшим из преследователей составляло больше трех минут. Вряд ли кому-то нужно объяснять, какая это колоссальная разница. Просто другая лига. Покопавшись в архивах 14-летней истории «Тур де Ски», я обнаружил, что рекордный отрыв от второго места был в 2016-м, когда победил Мартин Сундбю — 3.15,7. Но тогда в программе была очень вкусная для дистанционщиков связка — 30 км классикой + 10 км преследования коньком на следующий день. За эти две гонки норвежец и наварил себе две минуты задела. И из оставшихся шести этапов выиграл только один — финальный подъем в гору.

А теперь возвращаемся к финальному подъему Большунова и тому, почему его второе место на горе — самое важное. С таким заделом Александр мог позволить себе превратить испытание на прочность в обычную прогулку. Поднимайся в спокойном темпе, любуйся альпийскими красотами — никто в общем зачете уже точно не потревожит. Практически каждый на его месте так и поступил бы. Зачем выворачивать кишки наизнанку, если чемпионский кубок уже в кармане, а впереди Кубок мира и чемпионат мира? Логично поберечь силы. Тем более, крупному спортсмену, которому подъемы даются априори сложнее легковесов.

Но Сан Саныч даже в такой ситуации бежал как в последний раз. Он бился с Ретивых за спринтерские бонусные очки, когда остальные отсиживались перед предстоящим подъемом. Уже на горе, когда камера показывала его крупным планом, было видно, как ему тяжело. А уж когда он проскользнул и упал, казалось, дальше смысла упираться просто нет. Но этот боец вскочил, сжал зубы, и там, где другие дистанционщики «вставали» от дикой закисленности и усталости, на морально-волевых накатил на финиш. Он обошел даже Манифика, француза, который был одним из главных фаворитов этапа. Не достал Александр только своего товарища по группе — Дениса Спицова. Который в свою очередь благодаря царскому подъему в гору выгрыз итоговую бронзу у Якимушкина.

Большунов не только из другой лиги, он из другого теста. С иной ментальностью. Александр не из тех, кто доволен просто хорошим выступлением или попаданием на пьедестал. Для него не существует серых цветов, всего два: либо победа, либо поражение. И так в каждой гонке. Без разделения на важные и средние. Такими же категориями мыслили Александр Карелин, Александр Попов, Елена Исинбаева и Светлана Ромашина. Атлеты с другой планеты. И Большунов из этой же редкой и уникальной серии. Таких как он — единицы. Практически всем нашим спортсменам стоит брать пример с него, потому что прямо сейчас — он лучший. Лучший спортсмен России.

Норвежцы, возвращайтесь!

Ничуть не сомневаюсь, что этот Большунов уверенно взял бы нынешний «Тур де Ски» и с норвежцами. Не с таким неприличным отрывом, но тем не менее. А вот остальных наших посмотреть на фоне «викингов» было бы интересно. Потому что в начале января практически вся сборная звенит на все Альпы. В призы многодневки заезжали Иван Якимушкин (трижды), Денис Спицов (дважды, включая победу на финальном подъеме), Евгений Белов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Глеб Ретивых. Молодежный зачет забрал Александр Терентьев. В тотале у нас шестеро в первой восьмерке. Если бы не трехминутный штраф Червоткину, был бы еще один. Эта какая-то новогодняя сказка. Которая закончилась очень красиво.

Пропуском «Тур де Ски» норвежцы фактически отдали Большунову еще и второй подряд Кубок мира. У него теперь двукратное преимущество над ближайшим преследователем в общем зачете. У Клебо нет вообще никаких шансов. Да что там, теперь Йоханнес едва ли сможет побороться с Сан Санычем даже в любимом спринтерском зачете. У Александра сейчас 284 очка, у Клебо — 46. А до конца сезона осталось всего четыре личных спринта, плюс командный. Большунову достаточно занимать четвертые-пятые места — и у норвежцев не будет даже теоретических шансов подвинуть. Так что главный наш конкурент в этой области — Пеллегрино. У итальянца сейчас 325 спринтерских очков.

И теперь единственный старт, на котором норвежцы могут заставить всех притихнуть — чемпионат мира в Оберстдорфе. Другое дело, что и у Большунова свои планы на этот турнир. Он столько навыигрывал за последние сезоны, что в это даже поверить сложно: у Александра пока нет золота чемпионата мира. Не будем нагнетать, но сами понимаете — шансы на приятные перемены в самое ближайшее время очень даже неплохие.

Феноменальное серебро Юлии Ступак

Женский «Тур» получился менее искрометным, но со своими изюминками. Изначально казалось, что за первенство бороться будут Наталья Непряева и шведки. Однако на деле получилось, что самую важную победу в карьере одержала 29-летняя Джессика Диггинс. Говорить такое по отношению к олимпийской чемпионке и чемпионке мира, с одной стороны, громко, но, с другой, оба этих звания американка получила за командный спринт. Теперь же у нее есть очень престижный личный титул.

У нас свой герой — Ступак. Мы давно знали ее как потрясающего спринтера, но после выхода из декретного отпуска Юлия шокирует темпом и выносливостью и дистанционщиц в гонках. Хотя даже после второго места в масс-старте и красивой победы в преследовании были большие опасения, что Юля выдержит испытание горой. Альпе Чермис — один из главных лыжных ужасов для самого Петтера Нортуга, чего уж говорить о девушках, тяготеющих к коротким дистанциям. Однако на финальном подъеме Ступак не только не растеряла завоеванную за семь этапов фору, но и умудрилась стать лучшей из наших и четвертой среди всех участниц. А потом выдала такие зажигательные танцы на пьедестале, что все и забыли о стоящей на первой ступеньке Диггинс. Просто блеск!

Смешанные чувства оставило выступление Непряевой. За первые пять этапов у нее было одно лишь попадание в топ-10. Однако на шестом — сразу же победа! После которой двукратная вице-чемпионка «Тур де Ски» выразила надежду, что форма приходит. И на следующий день стала четвертой в спринте. Замаячил пьедестал по итогам многодневки.

Но вот на финальном подъеме у Натальи не получилось. Год назад она привезла на горе той же Диггинс почти минуту, а теперь — четвертая даже в российской сборной. В результате вместо того, чтобы подняться на призовое место, Непряева после Альпе Чермис откатилась на седьмое. Накрыло на горе или решила не расплескиваться — непонятно.

Зато нет никаких вопросов к Сориной. Четвертое место в «Тур де Ски» для спортсменки, которая до прошлого ноября никогда не бывала в десятке Кубка мира, — шикарный результат на данном этапе.