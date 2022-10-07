Бородавко раскритиковал Норвежскую ассоциацию лыжного спорта: «Болтуны! Нагоняют пыль»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о том, что Норвежская ассоциация лыжного спорта рассмотрит возможность бойкотировать международные соревнования в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

«Не нужно обращать внимания! Многие из них болтуны! Норвежцы официально говорили о том, что не приедут на конгресс. Однако все приехали. Не воспринимайте всерьез все, что они пишут. Норвежцы в очередной раз нагоняют пыль», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они не поддерживают спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.