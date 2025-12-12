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Лыжные гонки

12 декабря 2025, 18:21

Йохауг находилась в торговом центре в Осло, в котором произошла стрельба

Игнат Заздравин
Корреспондент

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг рассказала, что стала свидетельницей стрельбы в торговом центре в норвежском Осло.

Инцидент произошел 8 декабря. 19-летний мужчина стрелял в потолок в торговом центре Storo Storsenter. Нарушителя задержали, никто из посетителей не пострадал.

«Я припарковала машину и вошла [в торговый центр]. Внезапно наступил абсолютный хаос: повсюду полицейские машины, люди в панике. Я сидела там, чуть не плача, и была до смерти напугана. Это был полный хаос. Через некоторое время кто-то оказался достаточно любезен, чтобы проводить меня до машины, потому что я была в ужасе», — приводит слова Йохауг Sky-Nordique.

Летом 2025 года лыжница объявила о своей беременности. 37-летняя Йохауг и ее супруг Нильс Якоб Хофф уже воспитывают дочь, родившуюся в 2023 году.

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Тереза Йохауг
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