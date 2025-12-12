Степанова не будет подавать заявку на получение нейтрального статуса: «Свой выбор я давно сделала»

Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что не будет подавать заявку на получение нейтрального статуса в нынешней форме.

24-летняя спортсменка процитировала одно из требований для получения нейтрального статуса о необходимости воздерживаться от действий и коммуникаций, связанных с государственными символами России.

«Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

Также лыжница подчеркнула, что не осуждает других российских спортсменов, которые подали заявки на получение нейтрального статуса.

«Тех, кто подал на нейтральный статус — а среди них немало моих друзей, в лыжах и других видах спорта — не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы. Некоторые уже выступили на международных соревнованиях», — добавила Степанова.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации. Также до олимпийской квалификации была допущена фристайлистка Анастасия Таталина.