Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

12 декабря 2025, 16:06

Степанова не будет подавать заявку на получение нейтрального статуса: «Свой выбор я давно сделала»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что не будет подавать заявку на получение нейтрального статуса в нынешней форме.

24-летняя спортсменка процитировала одно из требований для получения нейтрального статуса о необходимости воздерживаться от действий и коммуникаций, связанных с государственными символами России.

«Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

Также лыжница подчеркнула, что не осуждает других российских спортсменов, которые подали заявки на получение нейтрального статуса.

«Тех, кто подал на нейтральный статус — а среди них немало моих друзей, в лыжах и других видах спорта — не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы. Некоторые уже выступили на международных соревнованиях», — добавила Степанова.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации. Также до олимпийской квалификации была допущена фристайлистка Анастасия Таталина.

Источник: Telegram-канал Вероники Степановой
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Трамп пригрозил прекратить переговоры с Ираном при обнаружении ложной информации
«Мне нужна помощь». Экс-бойца UFC Порье задержали после пьяной выходки в аэропорту
В суперзвезду сборной Португалии до 22 лет почти никто не верил. Трудный путь Витиньи
Андреева проиграла Александровой в первом матче после победы на «Ролан Гаррос»
Змеи, магия вуду и воровство. Что происходит вокруг чемпионата мира 2026 по футболу
Лавров усомнился в правдивости заявлений об ударах ВСУ по РФ с разрешения Трампа
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта
Свищев назвал верным решение World Gymnastics изменить правила поведения спортсменов при награждении
МОК отредактирует Олимпийскую хартию. Политический трюк или подготовка к возвращению России?
Дегтярев рассказал о диалоге с ФИФА и УЕФА по вопросу возвращения россиян на международную арену
Дегтярев: «Если решение ИИХФ по России будет отрицательным, мы пойдем в суд и выиграем»
Сборная России завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

CAS обязал FIS допустить россиян в нейтральном статусе до всех турниров

Йохауг находилась в торговом центре в Осло, в котором произошла стрельба

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости