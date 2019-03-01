Устюгов обошел Крюкова. Но не по золоту

Сборная Норвегии в 14-й раз за последние 15 чемпионатов мира завоевала золото в эстафетной гонке. Обыграть скандинавов за 30 лет смогли только австрийцы, первенствовавшие на домашнем турнире 1999 года.

Сборная СССР выиграла две золотые награды. В 1970 году Владимир Воронков, Валерий Тараканов, Федор Симашев и Вячеслав Веденин стали лучшими в Высоких Татрах, а 12 лет спустя Владимир Никитин, Александр Батюк, Юрий Бурлаков и Александр Завьялов поделили победу с норвежцами.

После распада СССР россияне поднялись на пьедестал почета в шестой раз, взяв третье серебро. Ранее наши спортсмены уступали только норвежцам в Саппоро-2007 и в Лахти два года назад.

Медали мужской сборной России в эстафетах на чемпионатах мира

Год Город Состав Место 1993 Фалун Кириллов, Бадамчин, Прокуроров, Ботвинов 3-е 2005 Оберстдорф Панкратов, Рочев, Дементьев, Большаков 3-е 2007 Саппоро Панкратов, Рочев, Легков, Дементьев 2-е 2013 Валь-ди-Фиемме Белов, Вылегжанин, Легков, Устюгов 3-е 2017 Лахти Ларьков, Бессмертных, Червоткин, Устюгов 2-е 2019 Зефельд Ларьков, Бессмертных, Большунов, Устюгов 2-е

Сергей Устюгов, бежавший последний этап эстафеты, выиграл седьмую медаль чемпионатов мира и вышел на первое место по числу подиумов в XXI веке, обогнав Никиту Крюкову. Однако, самый титулованный российский спринтер становился чемпионом трижды (один личный спринт и два командных), тогда как Устюгов ограничился всего двумя победами (скиатлон и командный спринт).

Россияне, выигравшие больше трех медалей чемпионатов мира в XXI веке

Спортсмен Турниры* З С Б Всего Никита Крюков 2011, 2013, 2015, 2017 3 1 1 5 Сергей Устюгов 2013, 2017, 2019 2 4 1 7 Юлия Чепалова 2001, 2005 2 2 2 6 Ольга Завьялова 2003, 2007 2 1 3 6 Максим Вылегжанин 2009, 2011, 2013, 2015 1 3 1 5 Ольга Данилова 2001 1 2 1 4 Василий Рочев 2005, 2007 1 2 1 4 Лариса Лазутина 2001 1 1 1 5

Бежавший непривычный для себя третий этап Александр Большунов выиграл уже шестое для себя серебро на высшем уровне. К четырем медалям Олимпиады в Пхенчхане 22-летний вице-лидер Кубка мира добавил три вторых места на австрийском чемпионате мира, при этом россиянин по-прежнему не одержал ни одной победы на главных стартах. (Кирилл Бурдаков)

Медали Александра Большунова на крупных турнирах

Год Турнир Город Дисциплина Место 2018 ОИ Пхенчхан Спринт (к) 3-е 2018 ОИ Пхенчхан Эстафета 2-е 2018 ОИ Пхенчхан Командный спринт (с) 2-е 2018 ОИ Пхенчхан 50 км (к) 2-е 2019 ЧМ Зефельд Скиатлон 2-е 2019 ЧМ Зефельд Командный спринт (к) 2-е 2019 ЧМ Зефельд Эстафета 2-е

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