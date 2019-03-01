Устюгов обошел Крюкова. Но не по золоту

Сборная Норвегии в 14-й раз за последние 15 чемпионатов мира завоевала золото в эстафетной гонке. Обыграть скандинавов за 30 лет смогли только австрийцы, первенствовавшие на домашнем турнире 1999 года.
Сборная СССР выиграла две золотые награды. В 1970 году Владимир Воронков, Валерий Тараканов, Федор Симашев и Вячеслав Веденин стали лучшими в Высоких Татрах, а 12 лет спустя Владимир Никитин, Александр Батюк, Юрий Бурлаков и Александр Завьялов поделили победу с норвежцами.
После распада СССР россияне поднялись на пьедестал почета в шестой раз, взяв третье серебро. Ранее наши спортсмены уступали только норвежцам в Саппоро-2007 и в Лахти два года назад.
Медали мужской сборной России в эстафетах на чемпионатах мира
|
Год
|
Город
|
Состав
|
Место
|
1993
|
Фалун
|
Кириллов, Бадамчин, Прокуроров, Ботвинов
|
3-е
|
2005
|
Оберстдорф
|
Панкратов, Рочев, Дементьев, Большаков
|
3-е
|
2007
|
Саппоро
|
Панкратов, Рочев, Легков, Дементьев
|
2-е
|
2013
|
Валь-ди-Фиемме
|
Белов, Вылегжанин, Легков, Устюгов
|
3-е
|
2017
|
Лахти
|
Ларьков, Бессмертных, Червоткин, Устюгов
|
2-е
|
2019
|
Зефельд
|
Ларьков, Бессмертных, Большунов, Устюгов
|
2-е
Сергей Устюгов, бежавший последний этап эстафеты, выиграл седьмую медаль чемпионатов мира и вышел на первое место по числу подиумов в XXI веке, обогнав Никиту Крюкову. Однако, самый титулованный российский спринтер становился чемпионом трижды (один личный спринт и два командных), тогда как Устюгов ограничился всего двумя победами (скиатлон и командный спринт).
Россияне, выигравшие больше трех медалей чемпионатов мира в XXI веке
|
Спортсмен
|
Турниры*
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Никита Крюков
|
2011, 2013, 2015, 2017
|
3
|
1
|
1
|
5
|
Сергей Устюгов
|
2013, 2017, 2019
|
2
|
4
|
1
|
7
|
Юлия Чепалова
|
2001, 2005
|
2
|
2
|
2
|
6
|
Ольга Завьялова
|
2003, 2007
|
2
|
1
|
3
|
6
|
Максим Вылегжанин
|
2009, 2011, 2013, 2015
|
1
|
3
|
1
|
5
|
Ольга Данилова
|
2001
|
1
|
2
|
1
|
4
|
Василий Рочев
|
2005, 2007
|
1
|
2
|
1
|
4
|
Лариса Лазутина
|
2001
|
1
|
1
|
1
|
5
Бежавший непривычный для себя третий этап Александр Большунов выиграл уже шестое для себя серебро на высшем уровне. К четырем медалям Олимпиады в Пхенчхане 22-летний вице-лидер Кубка мира добавил три вторых места на австрийском чемпионате мира, при этом россиянин по-прежнему не одержал ни одной победы на главных стартах. (Кирилл Бурдаков)
Медали Александра Большунова на крупных турнирах
|
Год
|
Турнир
|
Город
|
Дисциплина
|
Место
|
2018
|
ОИ
|
Пхенчхан
|
Спринт (к)
|
3-е
|
2018
|
ОИ
|
Пхенчхан
|
Эстафета
|
2-е
|
2018
|
ОИ
|
Пхенчхан
|
Командный спринт (с)
|
2-е
|
2018
|
ОИ
|
Пхенчхан
|
50 км (к)
|
2-е
|
2019
|
ЧМ
|
Зефельд
|
Скиатлон
|
2-е
|
2019
|
ЧМ
|
Зефельд
|
Командный спринт (к)
|
2-е
|
2019
|
ЧМ
|
Зефельд
|
Эстафета
|
2-е