18:39 | Лыжные гонки

Устюгов обошел Крюкова. Но не по золоту

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Сборная Норвегии в 14-й раз за последние 15 чемпионатов мира завоевала золото в эстафетной гонке. Обыграть скандинавов за 30 лет смогли только австрийцы, первенствовавшие на домашнем турнире 1999 года.

Сборная СССР выиграла две золотые награды. В 1970 году Владимир Воронков, Валерий Тараканов, Федор Симашев и Вячеслав Веденин стали лучшими в Высоких Татрах, а 12 лет спустя Владимир Никитин, Александр Батюк, Юрий Бурлаков и Александр Завьялов поделили победу с норвежцами.

После распада СССР россияне поднялись на пьедестал почета в шестой раз, взяв третье серебро. Ранее наши спортсмены уступали только норвежцам в Саппоро-2007 и в Лахти два года назад.

Медали мужской сборной России в эстафетах на чемпионатах мира

Год

Город

Состав

Место

1993

Фалун

Кириллов, Бадамчин, Прокуроров, Ботвинов

3-е

2005

Оберстдорф

Панкратов, Рочев, Дементьев, Большаков

3-е

2007

Саппоро

Панкратов, Рочев, Легков, Дементьев

2-е

2013

Валь-ди-Фиемме

Белов, Вылегжанин, Легков, Устюгов

3-е

2017

Лахти

Ларьков, Бессмертных, Червоткин, Устюгов

2-е

2019

Зефельд

Ларьков, Бессмертных, Большунов, Устюгов

2-е

Сергей Устюгов, бежавший последний этап эстафеты, выиграл седьмую медаль чемпионатов мира и вышел на первое место по числу подиумов в XXI веке, обогнав Никиту Крюкову. Однако, самый титулованный российский спринтер становился чемпионом трижды (один личный спринт и два командных), тогда как Устюгов ограничился всего двумя победами (скиатлон и командный спринт).

Россияне, выигравшие больше трех медалей чемпионатов мира в XXI веке

Спортсмен

Турниры*

З

С

Б

Всего

Никита Крюков

2011, 2013, 2015, 2017

3

1

1

5

Сергей Устюгов

2013, 2017, 2019

2

4

1

7

Юлия Чепалова

2001, 2005

2

2

2

6

Ольга Завьялова

2003, 2007

2

1

3

6

Максим Вылегжанин

2009, 2011, 2013, 2015

1

3

1

5

Ольга Данилова

2001

1

2

1

4

Василий Рочев

2005, 2007

1

2

1

4

Лариса Лазутина

2001

1

1

1

5

Бежавший непривычный для себя третий этап Александр Большунов выиграл уже шестое для себя серебро на высшем уровне. К четырем медалям Олимпиады в Пхенчхане 22-летний вице-лидер Кубка мира добавил три вторых места на австрийском чемпионате мира, при этом россиянин по-прежнему не одержал ни одной победы на главных стартах. (Кирилл Бурдаков)

Медали Александра Большунова на крупных турнирах

Год

Турнир

Город

Дисциплина

Место

2018

ОИ

Пхенчхан

Спринт (к)

3-е

2018

ОИ

Пхенчхан

Эстафета

2-е

2018

ОИ

Пхенчхан

Командный спринт (с)

2-е

2018

ОИ

Пхенчхан

50 км (к)

2-е

2019

ЧМ

Зефельд

Скиатлон

2-е

2019

ЧМ

Зефельд

Командный спринт (к)

2-е

2019

ЧМ

Зефельд

Эстафета

2-е

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