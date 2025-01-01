Астрид Слинн выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Йохауг — вторая
Норвежская лыжница Астрид Слинн стала победительницей гонки преследования на 15 км классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
Она преодолела дистанцию за 38 минут 39,9 секунды. Второй стала норвежка Тереза Йохауг, уступившая победительнице 0,2 секунды. Третье место заняла финка Кертту Нисканен (+57,4).
Следующий этап «Тур де Ски» пройдет в Валь-ди-Фьемме (Италия) с 3 по 5 января.
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