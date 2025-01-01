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Сегодня, 16:18

Астрид Слинн выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Йохауг — вторая

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежская лыжница Астрид Слинн стала победительницей гонки преследования на 15 км классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Она преодолела дистанцию за 38 минут 39,9 секунды. Второй стала норвежка Тереза Йохауг, уступившая победительнице 0,2 секунды. Третье место заняла финка Кертту Нисканен (+57,4).

Следующий этап «Тур де Ски» пройдет в Валь-ди-Фьемме (Италия) с 3 по 5 января.

Астрид Слинн
Кертту Нисканен
Тереза Йохауг
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