Победитель «Тур де Ски» прошлого сезона Амундсен снялся с гонки из-за простуды

Лыжник Харальд Амундсен принял решение сняться с многодневной гонки «Тур де Ски», сообщает норвежский телеканал NRK.

«К сожалению, утром Харальд проснулся с больным горлом, поэтому он поедет домой», — цитирует канал врача сборной Норвегии Уве Фераген.

26-летний Амундсен — победитель «Тур де Ски» — 2023/24 и призер чемпионтов мира по лыжным гонкам.

«Тур де Ски» текущего сезона проходит с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.