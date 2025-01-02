Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:30

Победитель «Тур де Ски» прошлого сезона Амундсен снялся с гонки из-за простуды

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лыжник Харальд Амундсен принял решение сняться с многодневной гонки «Тур де Ски», сообщает норвежский телеканал NRK.

«К сожалению, утром Харальд проснулся с больным горлом, поэтому он поедет домой», — цитирует канал врача сборной Норвегии Уве Фераген.

26-летний Амундсен — победитель «Тур де Ски» — 2023/24 и призер чемпионтов мира по лыжным гонкам.

«Тур де Ски» текущего сезона проходит с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Источник: NRK
Харальд Амундсен
Тур де Ски
Читайте также
Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала из окна в Санкт-Петербурге
Как футболисты отрывались на Новый год
Хищение земельных участков и взятки. Дело экс-мэра Сочи Копайгородского
Пенсионер из Москвы за два месяца перевел мошенникам 87 млн рублей
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Астрид Слинн выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Йохауг — вторая

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости