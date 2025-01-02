Победитель «Тур де Ски» прошлого сезона Амундсен снялся с гонки из-за простуды
Лыжник Харальд Амундсен принял решение сняться с многодневной гонки «Тур де Ски», сообщает норвежский телеканал NRK.
«К сожалению, утром Харальд проснулся с больным горлом, поэтому он поедет домой», — цитирует канал врача сборной Норвегии Уве Фераген.
26-летний Амундсен — победитель «Тур де Ски» — 2023/24 и призер чемпионтов мира по лыжным гонкам.
«Тур де Ски» текущего сезона проходит с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.
Источник: NRK
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