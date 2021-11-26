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Терентьев прошел в финал спринта на Кубке мира в Руке, Ретивых вылетел в полуфинале

15:50

Российский лыжник Александр Терентьев вышел в финал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Терентьев занял второе место в первом полуфинальном забеге, уступив лишь норвежцу Эрику Валнесу. Другой представитель России, Глеб Ретивых не смог пробиться в финал, став четвертым во втором забеге.

В финале у мужчин помимо Александра Терентьева выступят Эрик Валнес, Йоханнес Клебо и Ховард Сулос Таугбель (все трое — Норвегия), а также Ришар Жув (Франция) и Йони Мяки (Финляндия).

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Иван Торопцев все материалы автора
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