Терентьев прошел в финал спринта на Кубке мира в Руке, Ретивых вылетел в полуфинале

Российский лыжник Александр Терентьев вышел в финал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Терентьев занял второе место в первом полуфинальном забеге, уступив лишь норвежцу Эрику Валнесу. Другой представитель России, Глеб Ретивых не смог пробиться в финал, став четвертым во втором забеге.

В финале у мужчин помимо Александра Терентьева выступят Эрик Валнес, Йоханнес Клебо и Ховард Сулос Таугбель (все трое — Норвегия), а также Ришар Жув (Франция) и Йони Мяки (Финляндия).