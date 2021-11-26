Непряева и Ступак не смогли выйти в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не смогли выйти в финал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Непряева финишировала третьей в первом забеге, Ступак заняла пятую строчку во втором забеге. Непряева не смогла попасть в финал, поскольку уступила по времени норвежке Майкен Касперсен Фалла и финке Йоханне Матинтало, которые заняли третье и четвертое места во втором забеге.

В финале у женщин выступят Майя Далквист, Йоханна Хагстрем, Фрида Карлссон (все трое — Швеция), Катри Лилинпера, Йоханна Матинтало (обе — Финляндия) и Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).