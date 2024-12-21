Сметанину выписали из реанимации, ее состояние улучшается
Советская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина переведена из реанимации в отделение интенсивной терапии.
По информации matchtv.ru, состояние бывшей спортсменки после перенесенного инсульта становится лучше, но по-прежнему оценивается как тяжелое.
Ранее стало известно, что Сметанину перевезли из больницы в Республике Коми в петербургский НМИЦ имени В. А. Алмазова .
14 декабря СМИ сообщили, что 72-летняя лыжница была госпитализирована после инсульта. Из-за него у женщины парализовало часть тела.
Сметанина — первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.
Источник: Matchtv.ru
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