Легендарная лыжница Раиса Сметанина попала в реанимацию. У нее был инсульт

Врачи не дают прогнозов.

Легендарная лыжница Раиса Сметанина попала в реанимацию после того, как неделю назад перенесла инсульт. Врачи борются за здоровье четырехкратной олимпийской чемпионки, но пока не дают никаких прогнозов.

Что известно

О состоянии Сметаниной рассказал глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин. По его словам, Раиса Петровна неделю назад перенесла инсульт и сейчас находится в больнице в Сыктывкаре.

«Она находится в реанимации. Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Молимся за ее выздоровление», — цитирует Собянина ТАСС.

При этом специалист подчеркнул, что 72-летняя Сметанина находится в сознании.

Раиса Сметанина. Фото Юрий Широкогоров, архив «СЭ»

Чем занималась в последнее время

Раиса Петровна завершила карьеру в 1992 году, когда ей было 40 лет, и после ухода из профессионального спорта стала работать с молодежью. На данный момент лыжница является старшим тренером-преподавателем Государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд».

В республике Коми до сих пор чтят Сметанину. Когда четырехкратная олимпийская чемпионка закончила выступать, власти региона преподнесли ей подарок — собственный дом, а лыжному комплексу было присвоено ее имя.

Накануне 70-летия Раиса Сметанина получила государственную награду Российской Федерации за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу. Легенда спорта удостоена орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Международный олимпийский комитет в знак уважения к спортсменке вручил ей медаль «Истинный дух спортивного мастерства». Также она удостоена приза ЮНЕСКО «За благородство в спорте».

Сметанина всю себя отдала спорту, поэтому на личную жизнь у нее так не осталось времени. Семью она так и не создала.

Главные титулы Сметаниной

Раиса Петровна — одна из лучших лыжниц в отечественной и мировой истории. На ее счету четыре золотые олимпийские медали (две были завоеваны в 1976 году в Инсбруке, одна — в Лэйк-Плэсиде в 1980-м, еще одна — в Альбервиле в 1992-м), пять серебряных и одна бронзовая. Сметанина — первая в мире спортсменка, выигравшая 10 наград на Играх.

В сезоне-1980/81 Раиса Петровна завоевала Кубок мира. Также на ее счету 11 медалей на чемпионатах мира: 4 золота, 3 серебра и 4 бронзы.

В 2018 году Сметанина вошла в топ-10 величайших зимних олимпийцев по версии Watchmojo, заняв в рейтинге пятое место. На первом месте расположился восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Бьорн Дэли.