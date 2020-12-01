Шведский журналист готов поехать в Сибирь после допинговых обвинений в адрес российской лыжницы

Журналист шведской газеты Expressen Людвиг Хольмберг, написавший скандальную колонку с допинговыми подозрениями в адрес российской лыжницы Татьяны Сориной, в интервью «СЭ» ответил мужу спортсменки Егору Сорину. Тренер заявил, что Хольмберг «либо некомпенетен, либо — идиот» и пригласил обидчика в гости в Сибирь.

— Мне кажется, он пошутил, — считает Хольмберг. — Хотя я бы с удовольствием — был в России несколько раз, это потрясающая страна. Егор написал, что я либо полностью некомпетентен, либо идиот... Хм, это сложный вопрос! Но я впечатлен его шведским языком. Интересно, читал ли он материал целиком, или только заголовок. Мне писали некоторые российские болельщики. Но мне кажется, они не читали целиком моего материала. И еще, я понятия не имею, каким образом он был переведен и преподнесен в российских СМИ. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Людвига Хольмберга — на сайте «СЭ»