"Считала одного из этих мошенников своим другом". Диггинс - о допинговом скандале в Зефельде

Олимпийская чемпионка-2018 по лыжным гонкам Джессика Диггинс заявила, что пришла в ярость, когда узнала о допинговом скандале на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Она добавила, что считала одного из спортсменов, уличенных в использовании кровяного допинга, своим другом.

- Эти новости сильно ударили по каждому из спортсменов, - сообщается на официальном сайте Диггинс. - Я считала одного из мошенников своим другом, поэтому очень сильно разочаровалась. Моя первая мысль была: "Я же думала, что ты порядочный человек". Затем я пришла в ярость от имени всех чистых спортсменов, которые стараются и тренируются каждый день.

Каким бы шокирующим этот случай ни был, было бы сумасшествием делать поспешные выводы и в гневе заявлять, что спорт является опороченным. Мы не сломаны. Пока есть чистые спортсмены, для которых допинг является неприемлемым, надежда на будущее остается.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

Все о лыжных гонках - здесь