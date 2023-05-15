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Допинг

15 мая, 09:45

РУСАДА в апреле дважды проверило на допинг лыжницу Непряеву

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева в апреле дважды проходила проверку на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщает ТАСС.

За первые четыре месяца года спортсменка была протестирована РУСАДА трижды. В 2022 году она пять раз проходила проверку в Российском антидопинговом агентстве.

В апреле РУСАДА протестировало 18 лыжников, включая олимпийских чемпионов Александра Большунова, Сергея Устюгова, Алексея Червоткина и Веронику Степанову.

С января по апрель было проверено на допинг 57 лыжников.

Отметим, что чаще всех в первые четыре месяца тестировали Екатерину Смирнову (пять раз), Савелия Коростелева, Алену Баранову и Степанову (по четыре раза).

Источник: https://tass.ru/sport/17747103
Наталья Непряева
РУСАДА
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