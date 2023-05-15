Большунов и Непряева 15 мая начали подготовку к новому сезону

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что его группа начинает подготовку к новому сезону.

«Группа в сборе практически на 90 процентов. По объективным причинам с нами пока нет Дениса Спицова, который должен присоединиться к команде 17 мая. Сегодня вечером пройдет первая тренировка», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Сбор группы Бородавко проходит в Кисловодске и продлится до 30 мая. В его группу входят Александр Большунов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Александр Терентьев.