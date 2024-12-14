Олимпийская чемпионка Сметанина находится в реанимации после инсульта
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт и находится в реанимации.
«У Раисы Петровны примерно неделю назад случился инсульт», — приводит ТАСС слова главы Федерации лыжных гонок Республики Коми Константина Собянина.
Он добавил, что 72-летняя Сметанина находится в сознании, но врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают.
Сметанина — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, также у нее есть пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На чемпионатах мира она завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.
Источник: ТАСС
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