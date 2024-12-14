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Олимпийская чемпионка Сметанина находится в реанимации после инсульта

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина. 1980 год.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина. 1980 год.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт и находится в реанимации.

«У Раисы Петровны примерно неделю назад случился инсульт», — приводит ТАСС слова главы Федерации лыжных гонок Республики Коми Константина Собянина.

Он добавил, что 72-летняя Сметанина находится в сознании, но врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают.

Сметанина — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, также у нее есть пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На чемпионатах мира она завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Источник: ТАСС
Раиса Сметанина
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