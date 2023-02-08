Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:30

Чепалова — о спортсменах-депутатах: «Наверное, поэтому меня туда и не берут»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в интервью «СЭ» прокомментировала работу бывших спортсменов в политике.

— Вам никогда депутатом не предлагали стать?

— А я похожа на депутата? (смеется) Да нет.

— У вас много идей по развитию, а у нас явление спортсменов-депутатов вообще популярно. Начиная с Шипулина и заканчивая участием в выборах Елены Валерьевны той же. Вы положительно относитесь к спортсменам-депутатам?

— Время покажет их работу. Но если человек взялся за дело, тот же Шипулин, как вы говорите, то нужно доводить до конца. Не просто разговаривать. Наверное, почему меня туда и не берут — там же нужно, скажем так, лукавить. А я не буду, я буду доводить дело до конца. Там такие люди не особо нужны. С другой стороны, наверное, что-то делается, эффект есть.

Юлия Чепалова. «Я бы и сейчас все отдала, чтобы сняться в Playboy». Честное интервью Юлии Чепаловой
Юлия Чепалова
2
2
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чепалова о развитии лыж в России: «Есть всего несколько центров, остальные облизываются»

Чепалова иронично высказалась о норвежских лыжниках, принимающих препараты
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости