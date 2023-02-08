Чепалова иронично высказалась о норвежских лыжниках, принимающих препараты

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в интервью «СЭ» предложила организовать для норвежских спортсменов, принимающих противоастматические препараты, отдельные соревнования.

— Норвежцы нас видеть не особо хотят на международных соревнованиях. Хотя им самим та же Вяльбе не раз задавала вопрос насчет противоастматических препаратов.

— Ой, про это я одно могу сказать — давайте сделаем отдельные соревнования для людей, которые принимают такие препараты. Не стоит забирать места у других. Зато они всегда там будут лидерами, все медали заберут.

— Им на Кубке мира больше нравится.

— Так можно сделать и Кубок мира для них свой. Единственное — геморрой для организаторов. Но можно отдельный зачет в рамках той же гонки. И пусть бегают, не жалко! — сказала Чепалова.