Никита Крюков приступил к работе в сборной Китая

Олимпийский чемпион-2010 Никита Крюков сообщил, что приступил к работе со спринтерской сборной Китая. В апреле 2019 года лыжник завершил карьеру спортсмена.

Возглавил спринтерскую сборную Китая, нахожусь в Китае уже, тренирую команду, — цитирует «РИА Новости» Крюкова. — Пока еще вникаю, потому что тоже сидел на карантине, только недавно вышел. Сейчас присматриваюсь, в команде спринтерской порядка 30 спортсменов, будет еще отбор, команда будет уменьшаться. Так что пока все в общих чертах, слушаю, смотрю, привыкаю к спортсменам.

Помимо золота Ванкувера-2010, Крюков также взял серебро Сочи-2014. В 2017 году МОК лишил его награды за нарушение антидопинговых правил. В 2018-м CAS вернул Крюкову медаль.

Также на счету лыжника три золота, серебро и бронза чемпионатов мира.