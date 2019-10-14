Непряева стала аспиранткой

Российская лыжница Наталья Непряева поступила в аспирантуру Тверского государственного университета на направление «Образование и педагогические науки», cообщает tverisport.

Отмечается, что ранее она закончила магистратуру в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Непряева планирует совмещать учебу со спортивной карьерой и готовится выступить на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В этом же году лыжнице предстоит и защита кандидатской диссертации.