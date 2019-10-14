Непряева стала аспиранткой
15:51
Российская лыжница Наталья Непряева поступила в аспирантуру Тверского государственного университета на направление «Образование и педагогические науки», cообщает tverisport.
Отмечается, что ранее она закончила магистратуру в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Непряева планирует совмещать учебу со спортивной карьерой и готовится выступить на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В этом же году лыжнице предстоит и защита кандидатской диссертации.
Дополнительная информация
https://tverisport.ru/news/lyzhnitsa-natalya-nepryaeva-namerena-stat-kandidatom-pedagogicheskih-nauk/
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