Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Лыжные гонки

Непряева стала аспиранткой

15:51
Теги:

Российская лыжница Наталья Непряева поступила в аспирантуру Тверского государственного университета на направление «Образование и педагогические науки», cообщает tverisport.

Отмечается, что ранее она закончила магистратуру в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Непряева планирует совмещать учебу со спортивной карьерой и готовится выступить на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В этом же году лыжнице предстоит и защита кандидатской диссертации.

Дополнительная информация

https://tverisport.ru/news/lyzhnitsa-natalya-nepryaeva-namerena-stat-kandidatom-pedagogicheskih-nauk/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир