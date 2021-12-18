Мацокина стала единственной россиянкой, прошедшей квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене
Христина Мацокина стала единственной российской лыжницей, которой удалось пройти квалификацию в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Мацокина показала 30-е место по итогам квалификации, уступив 8,03 секунды шведке Йонне Сундлинг, у которой лучший результат в квалификации.
В квалификации приняли участие еще три российских лыжницы: Наталья Непряева заняла 36-е место, Анастасия Фалеева стала 51-й, а Анна Грухвина показала 57-й результат.
Лыжные гонки
Кубок мира
Спринт
Женщины
Квалификация
1,3 км
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.29,52
2. Лена Кентен (Франция) — отставание +1,19 секунды
3. Ева Уревц (Словения) — +1,38
...
30. Христина Мацокина (Россия) — +8,03
36. Наталья Непряева (Россия) — +8,97
51. Анастасия Фалеева (Россия) — +10,80
57. Анна Грухвина (Россия) — +12,31
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