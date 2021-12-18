Мацокина стала единственной россиянкой, прошедшей квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Христина Мацокина стала единственной российской лыжницей, которой удалось пройти квалификацию в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Мацокина показала 30-е место по итогам квалификации, уступив 8,03 секунды шведке Йонне Сундлинг, у которой лучший результат в квалификации.

В квалификации приняли участие еще три российских лыжницы: Наталья Непряева заняла 36-е место, Анастасия Фалеева стала 51-й, а Анна Грухвина показала 57-й результат.

Лыжные гонки

Кубок мира

Спринт

Женщины

Квалификация

1,3 км

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.29,52

2. Лена Кентен (Франция) — отставание +1,19 секунды

3. Ева Уревц (Словения) — +1,38

...

30. Христина Мацокина (Россия) — +8,03

36. Наталья Непряева (Россия) — +8,97

51. Анастасия Фалеева (Россия) — +10,80

57. Анна Грухвина (Россия) — +12,31