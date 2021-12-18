Кубок мира по лыжным гонкам: где смотреть мужской и женский спринт в Дрездене
09:10
Сегодня, 18 декабря, в Дрездене (Германия) состоятся коньковые спринты в рамках Кубка мира. В 10.40 по московскому времени стартуют квалификации, начало финалов — в 13.10.
Составы российских команд на квалификации:
Женщины: Наталья Непряева, Христина Мацокина, Анна Грухвина и Анастасия Фалеева.
Мужчины: Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Александр Большунов, Денис Филимонов и Федор Назаров.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «Спорт-Экспресс» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
Мужской и женский спринт на Кубке мира по лыжам в Дрездене. Онлайн
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