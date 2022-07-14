Лыжник Устюгов заявил, что потерял надежду вернуть украденный велосипед за 2 тысячи долларов

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что потерял надежду вернуть украденный у него велосипед.

Велосипед стоимостью 2 тысячи долларов украли у Устюгова в начале июня с лестничной площадки дома в Екатеринбурге. Спортсмен подал заявление в полицию.

«Да уже понятно, что его не найдут, поэтому присматриваю себе другой байк. Новые дорого стоят, но б/у можно найти за 120-150 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова Устюгова.

30-летний Устюгов — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам.