Лыжник Устюгов заявил, что потерял надежду вернуть украденный велосипед за 2 тысячи долларов
Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что потерял надежду вернуть украденный у него велосипед.
Велосипед стоимостью 2 тысячи долларов украли у Устюгова в начале июня с лестничной площадки дома в Екатеринбурге. Спортсмен подал заявление в полицию.
«Да уже понятно, что его не найдут, поэтому присматриваю себе другой байк. Новые дорого стоят, но б/у можно найти за 120-150 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова Устюгова.
30-летний Устюгов — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам.
Источник: https://tass.ru/sport/15212103
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