Лыжница Матвеева прокомментировала результаты сборной России на этапе в Дрездене

Российская лыжница Наталья Матвеева в разговоре с «СЭ» высказалась о результатах российской сборной после командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли мужской спринт. Юлия Ступак с Натальей Непряевой стали вторыми у женщин.

— Очень понравилось, как бежали наши девочки и парни, хорошо разложились тактически. Было много падений, но для Дрездена это типичная ситуация. Девочки молодцы, смогли переложиться, догнать. Очень порадовала Юля Ступак, отработала свой этап очень хорошо, убежала. Непряевой немного не хватило на финише, но это поправимо, — отметила Матвеева. — У парней были серьезные соперники, борьба шла до последнего, но Глеб славится своим финишем, дотерпел и вырвал победу.

Сейчас надо стартовать, соревноваться. Есть конкуренция — растет результат. Конечно, хотелось бы выиграть на фоне норвежцев и шведов, но это все впереди. Нужно планомерно подходить к чемпионату мира. Команды сейчас будут делать скоростные работы, выходить на пик, разбегаться.

Российский лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов стали победителями командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене. Юлия Ступак и Наталья Непряева в аналогичной женской гонке заняла второе место.

(Анастасия Пастернак)