Коростелев — о финале Кубка России: «Накопилась усталость. В этом году были более важные старты»

Лыжник Савелий Коростелев поделился впечатлениями от финала Кубка России в Кировске.

Он занял итоговое шестое место в общем зачете турнира. 22-летний лыжник отметил прекрасную погоду и атмосферу на соревнованиях.

«Здесь, в Кировске, шикарная атмосфера, а на горе это что-то с чем-то, — сказал Коростелев ТАСС. — Последние два года здесь вдоль всего подъема стоят зрители, это непередаваемые ощущения. На стадионе народ тоже старается по максимуму поддерживать, это тоже очень приятно, особенно когда выглядывает солнце».

Коростелев признал, что усталость от сезона дает о себе знать.

«Спортивный азарт всегда присутствует, но уже не такой, как был в последние годы. Усталость от сезона накопилась, в этом году были более важные старты. Приехал сюда показать, что осталось в запасе, и получить удовольствие», — добавил лыжник.

Он также оценил свои результаты на финальном этапе Кубка.

«Я вполне доволен. Повторю, накопилась усталость, поэтому на тренировки выходил уже с некой ленью. То, что я показал, меня устраивает», — сказал спортсмен.

В этом сезоне Коростелев выступал на этапах Кубка мира, где его лучшим результатом стало третье место в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем, а также на Олимпийских играх, где он занял четвертое место в скиатлоне.