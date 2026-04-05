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Лыжные гонки

Победительница масс-старта в Кировске Пеклецова считает, что ей подходят гонки в гору

Алина Савинова

Лыжница Алина Пеклецова поделилась впечатлениями от победы в масс-старте в гору на 10 км в финале Кубка России.

Второе место в гонке в Кировске заняла Екатерина Шибекина, третье — Дарья Канева.

«Я просто выходила и делала свою работу. Ощущения на горе всегда разные, в первый год мы не знали, чего ждать, в этом году, наверное, было проще. Я думаю, что гонки в гору максимально для меня подходят. Мне явно не хватает спринтерских качеств. Еще в детстве говорили, что я проиграла на спуске, не очень хорошо пробежала равнину, так что горы — это мое», — приводит ТАСС слова Пеклецовой.

20-летняя спортсменка выиграла общий зачет лыжной многодневки «Большой Вудъявр» в рамках финала Кубка России-2025/26, а также впервые в карьере стала обладательницей Кубка страны — по итогам сезона она набрала 989 баллов.

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Источник: ТАСС
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Алина Пеклецова
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