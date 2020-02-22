Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал
Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Тронхейме.
Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта
Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.
Тронхейм (Норвегия)
Кубок мира
«Ски тур»
Мужчины
Спринт (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,07
2. Поль Гольберг (Норвегия) — отставание 1,20
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,60
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 5,79
5. Финн Крог (Норвегия) — 18,91
6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 22,78
Андрей Ларьков, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Андрей Мельниченко выбыли в четвертьфинале.
Александр Большунов за 100 метров до финиша зацепился при перестроении о лыжню и упал, финишировав шестым в полуфинале. Итоговое 12 место. Глеб Ретивых также не прошел стадию полуфинала, финишировав третьим и ему не хватило одной секунды, чтобы пройти лаки-лузером в финал.
Дополнительная информация:
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2019-2020/events/2466_32_0/