Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал

Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Тронхейме.

Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.

Тронхейм (Норвегия)

Кубок мира

«Ски тур»

Мужчины

Спринт (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,07

2. Поль Гольберг (Норвегия) — отставание 1,20

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,60

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 5,79

5. Финн Крог (Норвегия) — 18,91

6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 22,78

Андрей Ларьков, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Андрей Мельниченко выбыли в четвертьфинале.