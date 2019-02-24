Глеб Ретивых: "Устюгов сказал: "Борись, у тебя все шансы"

27-летний российский лыжнк Глеб Ретивых – о серебре в командном спринте. По словам спортсмена, перед гонкой они рассчитывали на победу, передает из Зефельда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Когда узнали, что побежите эту гонку?

– После скиатлона.

– Что вам накануне говорил Сергей Устюгов?

– "Давай, борись. У тебя все шансы". Пока не знаю, сделал ли он мне подарок или просто неважно чувствует себя на данный момент в классической части. Может быть, поговорим с ним сегодня, узнаю.

– Участвовали ли вы обсуждении распределения по этапам?

– У Александра было преимущество второго этапа. Все-таки по этапам Кубка мира он доказал, что очень силен в этом виде. У нас была тактика – на своем втором круге я должен был уйти в отрыв. Но так получилось, что в подъем пошел атаковать Эмиль Иверсен. Мы растянули группу, однако на спуске я подотстал. Более того, меня обошли еще четыре человека. Получается, все усилия были напрасны. После этого старался не поймать просвет, а тут еще это столкновение на передаче – в общем, все сумбурно получилось.

– Как, кстати, получилось это столкновение?

– Если честно, сам не понял. Видимо, Александр просто не успел сменить траекторию. Не знаю, как устоял после этого толчка. Пытался не паниковать. Но мне пришлось вставать с согнутых ног, из-за чего лактат сразу ударил по ним.

– В этой связи серебро – успех?

– На финише особой радости и эмоций у нас не было. Саша вообще сильно расстроился из-за того, что Клебо снова его накатил. Все-таки мы хотели сегодня отстоять золотой номер. Увы, не вышло.

– Лыжи сегодня у девушек работали не очень.

– Видел, как Юля толкалась изо всех сил, но не могла накатить

– Как было у вас?

– Думаю, вы сами прекрасно все винили. Но жаловаться на лыжи не хочу. Наша сервис-бригада – большие молодцы. Работают день и ночь. Вчера вот у всех лыжи работали отлично. Видимо, день на день не приходится.