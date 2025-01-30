Вяльбе о заявлении главы FIS по возможному допуску россиян: «Маленькое потепление»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша о возможном допуске россиян.

«Мы общаемся. И в нашем общении такие вещи звучат. Безусловно, это позитивно. Это маленькое потепление», — сказала Вяльбе «СЭ».

Элиаш — кандидат на должность президента МОК. Организация проведет выборы нового главы в марте, действующий президент Томас Бах отказался баллотироваться на новый срок.

Россияне отстранены от соревнований FIS с 2022 года.