Вяльбе о сборах Большунова в Европе: «Если бы я не поддерживала, Саша бы не полетел. Все согласовано»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о сборах Александра Большунова в Европе.

«Большунов проведет сбор в Европе, да. Если бы я не поддерживала, Саша бы туда не полетел. Все было согласовано», — сказала Вяльбе «СЭ».

25 января Большунов стал победителем спринта на шестом этапе Кубка России в Ижевске и завоевал первое золото в сезоне. 28-летний лыжник занимает четвертое место в общем зачете Кубка России.