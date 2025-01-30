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Сегодня, 18:12

Вяльбе о сборах Большунова в Европе: «Если бы я не поддерживала, Саша бы не полетел. Все согласовано»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о сборах Александра Большунова в Европе.

«Большунов проведет сбор в Европе, да. Если бы я не поддерживала, Саша бы туда не полетел. Все было согласовано», — сказала Вяльбе «СЭ».

25 января Большунов стал победителем спринта на шестом этапе Кубка России в Ижевске и завоевал первое золото в сезоне. 28-летний лыжник занимает четвертое место в общем зачете Кубка России.

Александр Большунов
Елена Вяльбе
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