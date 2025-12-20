В ФЛГР оценили перепалку Большунова с журналистом: «Так себя вести нельзя, ко всем людям надо подходить с добротой»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин в комментарии для «СЭ» отреагировал на эмоциональный отказ Александра Большунова в интервью журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову после спринта на этапе Кубка России-2025/26 в Ижевске.

В финале Большунов занял четвертую строчку, уступив победившему Александру Терентьеву 3,74 секунды. После гонки Гореванов попытался задать лыжнику несколько вопросов, но тот отказал в грубой форме.

«Александр сделает выводы. Но так себя вести нельзя, ко всем людям надо подходить с добротой, пытаться встроить хорошую связь. Нужно начинать общение с позиции добра», — сказал Крянин «СЭ».

Большунов занимает второе место в личном зачете Кубка России-2025/26, лыжник набрал 317 очков в 10 гонках. Спортсмен еще не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне.