Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

1 марта, 07:22

Лыжник Мельниченко стал победителем квалификации спринта на чемпионате России

Павел Лопатко

Андрей Мельниченко показал лучший результат в квалификации спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

33-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 20,37 секунды. Вторым стал Денис Филимонов — его отставание составило 0,08 секунды. Третьим стал Артем Мальцев (+0,12 секунды).

Александр Большунов показал 11-й результат (+2,82 секунды). Ранее он завоевал золото чемпионата России в индивидуальной гонке на дистанции 10 километров и в смешанной эстафете.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Источник: ФЛГР
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Большунов
Андрей Мельниченко
Артем Мальцев
Денис Филимонов
Читайте также
Axios сообщил о встрече Уиткоффа и Кушнера с экспертами в атомной сфере
России готовы отдать право проведения чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта
Разговор с собой. Фотопроект «СЭ» и Аделии Петросян
Россиян предупредили о сборе мошенниками цифровых профилей жертв
Миранчук прокомментировал свой гол в ворота Буркина-Фасо после передачи брата
Дзюбе сказали «спасибо», Барко хочет домой, а Воробьева хотят обменять на Пруцева. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Крамаренко выиграла квалификацию женского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Савелий Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии
Новости
RSS RSS
Все новости