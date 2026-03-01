Лыжник Мельниченко стал победителем квалификации спринта на чемпионате России

Андрей Мельниченко показал лучший результат в квалификации спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

33-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 20,37 секунды. Вторым стал Денис Филимонов — его отставание составило 0,08 секунды. Третьим стал Артем Мальцев (+0,12 секунды).

Александр Большунов показал 11-й результат (+2,82 секунды). Ранее он завоевал золото чемпионата России в индивидуальной гонке на дистанции 10 километров и в смешанной эстафете.

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