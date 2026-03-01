Крамаренко выиграла квалификацию женского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Наталья Крамаренко стала победительницей квалификации спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

22-летняя спортсменка показала результат 3 минуты 50,08 секунды. На 1,77 секунды от нее отстала Екатерина Булычева. Третье место заняла Арина Рощина (отставание 3 минуты 12 секунд).

Шестой результат показала Вероника Степанова (+5,95 секунды), которая ранее стала чемпионкой России в скиатлоне.

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