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Сегодня, 15:14

Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале спринта на этапе Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Устюгов и Александр Большунов после падения..

Лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

Спортсмены упали на спуске и не прошли в финал гонки.

Сергей Устюгов и Александр Большунов.
Сергей Устюгов и Александр Большунов.

Сергей Устюгов и Александр Большунов падение.
Сергей Устюгов и Александр Большунов падение.
Сергей Устюгов и Александр Большунов после падения..
Сергей Устюгов и Александр Большунов после падения..

Большунов травмировался, его лицо было в ссадинах.

Александр Большунов и Сергей Устюгов после падения.
Александр Большунов и Сергей Устюгов после падения.
Александр Большунов.
Александр Большунов.

Александр Большунов
Сергей Устюгов
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