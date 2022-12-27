Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале спринта на этапе Кубка России

Лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

Спортсмены упали на спуске и не прошли в финал гонки.

Сергей Устюгов и Александр Большунов.

Сергей Устюгов и Александр Большунов падение.

Сергей Устюгов и Александр Большунов после падения..

Большунов травмировался, его лицо было в ссадинах.

Александр Большунов и Сергей Устюгов после падения.