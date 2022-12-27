Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале спринта на этапе Кубка России
Лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.
Спортсмены упали на спуске и не прошли в финал гонки.
Сергей Устюгов и Александр Большунов.
Сергей Устюгов и Александр Большунов падение.
Сергей Устюгов и Александр Большунов после падения..
Большунов травмировался, его лицо было в ссадинах.
Александр Большунов и Сергей Устюгов после падения.
Александр Большунов.
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