29 декабря 2025, 17:50

Норвежка Слинн выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — 27-я

Сергей Ярошенко
Дарья Непряева.
Фото Global Look Press

Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн стала победительницей классической гонки на 10 км с раздельным стартом на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут 33,7 секунды. Второй стала австрийка Тереза Штадлобер (+7 секунд), третьей — американка Джессика Диггинс (+8,8).

Выступающая в нейтральном статусе россиянка Дарья Непряева заняла 27-е место. Ее отставание от победительницы составило 1 минута 22,5 секунды.

31 декабря на первом этапе «Тур де Ски» состоятся мужской и женский масс-старты.

Савелий Коростелев.Коростелев выполнил программу-минимум на «Тур де Ски». Непряева все еще не в форме

Астрид Слинн
Дарья Непряева
Джессика Диггинс
Тереза Штадлобер
