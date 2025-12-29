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29 декабря 2025, 14:53

Стенсхаген выиграл гонку на 10 км на «Тур де Ски», Коростелев — девятый

Алина Савинова
Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген стал победителем классической гонки на 10 км с раздельным стартом на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Спортсмен преодолел дистанцию за 22 минуты 11 секунд. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо (+8,9 секунды), третьим — еще один норвежец Эмиль Иверсен (+10,1).

Выступающий в нейтральном статусе россиянин Савелий Коростелев занял девятое место. Его отставание от победителя составило 39,6 секунды. Это лучший результат Коростелева на Кубке мира.

Позднее в понедельник на старт выйдут женщины, в гонке на 10 км примет участие российская лыжница Дарья Непряева. 31 декабря на первом этапе «Тур де Ски» состоятся мужской и женский масс-старты.

Савелий Коростелев.Коростелев выполнил программу-минимум на «Тур де Ски». Непряева все еще не в форме

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Йоханнес Клебо
Маттис Стенсхаген
Савелий Коростелев
Эмиль Иверсен
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