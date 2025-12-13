Клебо впервые с января 2024 года не смог выйти в финал спринта на Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог выйти в полуфинал спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Клебо в четвертьфинальном забеге занял четвертое место.

Спортсмен не смог пробиться в решающую стадию впервые с января 2024 года. Тогда Клебо в Оберхофе стал третьим в полуфинальном забеге.

На стадии 1/4 финала спринтерского забега Клебо не вылетал с марта 2016 года. На прошлом этапе в Тронхейме норвежец одержал свою 18-ю подряд победу в спринте на Кубке мира.