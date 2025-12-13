Сорин рассказал, что Коростелев споткнулся в спринте на этапе Кубка мира

Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что лыжник Савелий Коростелев споткнулся на подъеме во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

22-летний спортсмен занял 52-е место в квалификации и не вышел в четвертьфинал. Однако россиянин смог завоевать квоту на участие в Олимпиаде-2026.

«Савелий споткнулся на подъеме. Он неправильно поставил палку. Самое главное, что никаких поломок не было, ничего страшного не произошло. Безусловно, мы ждем завтра улучшения результатов. Савелий больше тяготеет к дистанционным гонкам, и у нас было понимание, что на Кубке мира ему будет сложнее всего в спринте», — цитирует Сорина ТАСС.

Российские лыжники выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) впервые с 2022 года. Ранее FIS одобрила Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации.

В воскресенье на третьем этапе Кубка мира состоятся мужская и женские гонки на 10 км с раздельным стартом.