Танне выиграл этап Кубка мира в Висле, Трофимов — 28-й
16:08
Норвежец Даниэль Андре Танне стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в польской Висле. Лучшим из россиян стал Роман Трофимов, занявший 28-е место.
Висла (Польша)
Кубок мира
Мужчины
К-120
1. Даниэль Андре Танне (Норвегия) — 241,4 (127,0 + 129,0)
2. Анже Ланишек (Словения) — 225,6 (126,0 + 126,0)
3. Камил Стох (Польша) — 224,2 (118,0 + 126,5)
4. Рею Кобаяси (Япония) — 224,0 (124,5 + 120,5)
5. Даики Ито (Япония) — 223,2 (130,5 + 123,5)
6. Тими Зайц (Словения) — 222,3 (119,0 + 134,5)
28. Роман Трофимов (Россия) — 173,2 (113,0 + 114,5)
40. Евгений Климов (Россия) — 68,9 (102,0)
46. Денис Корнилов (Россия) — 51,1 (96,0)
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