Норвежец Даниэль Андре Танне стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в польской Висле. Лучшим из россиян стал Роман Трофимов, занявший 28-е место.

Висла (Польша)

Кубок мира

Мужчины

К-120

1. Даниэль Андре Танне (Норвегия) — 241,4 (127,0 + 129,0)

2. Анже Ланишек (Словения) — 225,6 (126,0 + 126,0)

3. Камил Стох (Польша) — 224,2 (118,0 + 126,5)

4. Рею Кобаяси (Япония) — 224,0 (124,5 + 120,5)

5. Даики Ито (Япония) — 223,2 (130,5 + 123,5)

6. Тими Зайц (Словения) — 222,3 (119,0 + 134,5)

28. Роман Трофимов (Россия) — 173,2 (113,0 + 114,5)

40. Евгений Климов (Россия) — 68,9 (102,0)

46. Денис Корнилов (Россия) — 51,1 (96,0)