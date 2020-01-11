Немецкий прыгун с трамплина Карл Гайгер завоевал золото на этапе Кубка мира в Италии. Он набрал 294,6 балла по сумме двух попыток.

Второе место занял Штефан Крафт из Австрии (286,9), третье — поляк Давид Кубацки (279,9).

Россиянин Евгений Климов стал 22-м (257,6), Роман Трофимов — 42-м (117,3). Еще один россиянин Михаил Назаров не стартовал.

Прыжки с трамплина

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Карл Гайгер (Германия) — 294,6 (104,5 + 103,5)

2. Штефан Крафт (Австрия) — 286,9 (102,0 + 103,0)

3. Давид Кубацки (Польша) — 279,9 (98,5 + 104,0)

4. Камил Стох (Польша) — 279,8 (101,0 + 100,5)

5. Константин Шмид (Германия) — 279,1 (107,0 + 102,0)

6. Штефан Лайе (Германия) — 277,6 (101,0 + 104,0)...

22. Евгений Климов (Россия) — 257,6 (98,5 + 98,5)...

42. Роман Трофимов (Россия) — 117,3 (94,0)