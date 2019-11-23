Австрия выиграла командные соревнования в Польше, Россия — 10-я
Сборная Австрии выиграла командные соревнования на этапе Кубка мира в польской Висле. Россияне заняли десятое место.
Прыжки с трамплина
Висла (Польша)
Кубок мира
Мужчины
Командные соревнования
LH
1. Австрия (Филипп Ашенвальд, Даниэль Хубер, Ян Херль, Штефан Крафт) — 1018,2
2. Норвегия (Даниэль Андре Танне, Томас Аасен Маркенг, Мариус Линдвик, Роберт Йоханссон) — 995,7
3. Польша (Петр Жила, Якуб Вольни, Камил Стох, Давид Кубацки) — 990,9
4. Словения (Анже Ланишек, Анже Семенич, Тими Зайц, Петер Превц) — 879,3
5. Германия (Рихард Фрайтаг, Маркус Айзенбихлер, Штефан Лайе, Карл Гайгер) — 972,6
6. Япония (Юкия Сато, Наоки Накамура, Юнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси) — 947,0...
10. Россия (Михаил Назаров, Роман Трофимов, Евгений Климов, Денис Корнилов) — 298,1