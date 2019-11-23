Сборная Австрии выиграла командные соревнования на этапе Кубка мира в польской Висле. Россияне заняли десятое место.

Прыжки с трамплина

Висла (Польша)

Кубок мира

Мужчины

Командные соревнования

LH

1. Австрия (Филипп Ашенвальд, Даниэль Хубер, Ян Херль, Штефан Крафт) — 1018,2

2. Норвегия (Даниэль Андре Танне, Томас Аасен Маркенг, Мариус Линдвик, Роберт Йоханссон) — 995,7

3. Польша (Петр Жила, Якуб Вольни, Камил Стох, Давид Кубацки) — 990,9

4. Словения (Анже Ланишек, Анже Семенич, Тими Зайц, Петер Превц) — 879,3

5. Германия (Рихард Фрайтаг, Маркус Айзенбихлер, Штефан Лайе, Карл Гайгер) — 972,6

6. Япония (Юкия Сато, Наоки Накамура, Юнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси) — 947,0...

10. Россия (Михаил Назаров, Роман Трофимов, Евгений Климов, Денис Корнилов) — 298,1