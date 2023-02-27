«Была мысль продолжить карьеру, когда обсуждали возвращение России». Гимнастка Трубникова — о работе тренером

Большое интервью двукратной чемпионки Юношеских олимпийских игр.

Некоторое время назад российская «художница» Дарья Трубникова объявила о завершении карьеры. Гимнастка была очень успешной на юниорском уровне, удачно перешла во взрослый спорт, но в 2022 году получила травму, восстановиться после которой в полной мере не удалось. Вскоре после объявления о завершении выступлений Дарья пообщалась с корреспондентом «СЭ» и объяснила причину своего решения, а также рассказала о планах на будущее и поделилась первыми впечатлениями от тренерской работы.

Нога не давала выступать в полную силу

— Несколько недель назад ты объявила о завершении карьеры. Не хотелось передумать?

— Скажу честно: совсем недавно появилась такая мысль, когда началось обсуждение того, что Россия может вернуться на международные соревнования. Я на секунду задумалась. Но потом поняла — если я уже приняла решение о завершении карьеры, значит, маловероятно, что оно поменяется. Я не вижу смысла его менять. Что сделано, то сделано. Значит, так было нужно. Я особо не жалею. Думаю, это было правильное решение.

Дарья Трубникова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Какова основная причина?

— Решение я приняла ближе к сентябрю из-за травмы, которую получила в прошлом году перед этапом «Гран-при» в Москве. Я очень долго восстанавливалась, вроде бы получилось, снова начала выступать, но все равно травма мешала. Конечно, нога болела, не давала выступать в полную силу. Вот и приняла решение, что здоровье важнее. Поняла, что не получится радовать публику так, как это было раньше.

— Ты говорила, что близкие уговаривали тебя остаться.

— Просто спрашивали: «Может, ты еще останешься? Еще посмотришь, потерпишь?» Я просто не особо понимала, для чего терпеть, так как мы выступали только внутри страны. И я все-таки решила, что здоровье важнее. Гимнастика рано или поздно все равно закончилась бы. Возможно, позже, если бы не было данной ситуации с недопуском российских спортсменов.

— Гимнастика занимала большую часть твоей жизни. Сложно было принять такое решение?

— Гимнастика как была для меня номером один, так и осталась. Я каждый день сама тренируюсь, разминаюсь, начала тренировать и деток, и девочек постарше. Мастер-классы остались и соревнования, на которых я присутствую. Гимнастика навсегда останется в жизни, даже если я займусь чем-то другим, не тренерской деятельностью. Просто сейчас я не проживаю судьбу гимнастки. Я передаю свой опыт и свои знания дальше, другому поколению, чтобы дети становились такими же, как я, или даже лучше. Я не чувствую, что гимнастика полноценно ушла из моей жизни.

— С какими детьми ты сейчас работаешь?

— Совсем недавно я пришла в Школу гимнастики Амины Василовны Зариповой. Пока помогаю тренировать деток. Ежедневно приходят девочки на просмотр. Так постепенно собирается моя группа разных возрастов. Я набираю детей 2015-2017 годов рождения. Если приходит кто-то помладше, то их, конечно, тоже отсматриваем.

Что касается мастер-классов, я это очень люблю. Мне приятно, что меня зовут, что я могу передать свой опыт деткам, которые не могут пока достичь больших успехов, которые занимаются просто в школе и у которых есть зал только на три часа в день. Для меня это очень ценно.

В прошлом году я ездила в Георгиевск, где зал совсем-совсем маленький. Его делят несколько видов спорта. Я вспомнила, что с этого же начинала — мы работали на матах, где занимаются каратисты, у нас тоже был маленький зал всего на два часа в день. Это было прямо до мурашек — я окунулась в то, с чего начинала. А сейчас я для них мотиватор и кумир и в таких же условиях передаю свой опыт. Возможно, оттуда кто-то тоже сможет достичь высокого уровня и войти в сборную России.

Дарья Трубникова. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Сложно было перейти из разряда спортсменов в разряд тренеров?

— Когда я еще маленькой тренировалась у себя в Тамбове и когда стала постарше, уже у Амины Василовны, на меня всегда оставляли девочек. Если кому-то что-то надо было доделать, за кем-то проследить, всегда это мне поручали. Я включалась целиком и полностью в такую тренерскую работу. Я была не той подружкой, которая говорит: «Если ничего не сделаешь, не страшно, иди домой». Если гимнастка не поймала, значит, надо переделать, выполнить чистый прогон. Поэтому мне несложно было переключиться. Мне всегда нравилось тренировать, кайфовала от этого, когда еще сама гимнасткой была.

— Морально с детьми сложно работать?

— Когда я только приняла решение о завершении карьеры, я примерно месяц работала в Лужниках во Дворце гимнастики Ирины Александровны Винер. Мне дали работать с девочками 2017-2018 годов рождения. Тогда был мандраж —тряслись руки, колени, я не понимала, что делать с детьми, которым три года. Обычно они все-таки постарше — 6-9 лет. А тут те, которые еще полностью не могут произнести свое имя. Но за неделю перестроилась, нашла с ними контакт. Когда уходила, родители сожалели об этом. Дети хотели посещать тренировки, им очень нравилось со мной заниматься. И девочки показали результат: для трехлетних детей сделать даже бабочку или складку — это круто. Сейчас уже работать с детьми для меня проще, бывают, конечно, те, к кому надо находить особый подход. Амина Василовна нас всегда этому учила. Ко всем относиться с душой и с любовью.

— Кроме тренерской деятельности чем планируешь заниматься?

— Учиться. Сейчас начала заниматься в автошколе, скоро будет новый водитель. (Смеется.) Мне нравится, я кайфую оттого, что за рулем. С первого занятия выехала в город. Очень боялась стать причиной аварии, но все прошло хорошо, меня похвалили.

Кроме этого, хочу выучить иностранный язык, даже несколько — испанский или итальянский. Английский как минимум доучить. Развиваться в целом — знакомиться с другими спортсменами в других видах спорта. Недавно были соревнования по гребле, это мое второе участие в Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ (AAACUP). Там я и гребла, и мяч в баскетбольное кольцо бросала. Некоторое время назад Александр Панжинский, серебряный призер Олимпийских игр, позвал попробовать покататься на лыжах. Это было нереально сложно, но очень круто. Координация из гимнастики в лыжах никак не помогает, это разные вещи. Я хотела попробовать себя в горных лыжах или сноуборде, но после того как встала на беговые, поняла, что на гору не рискну подняться пока. Это нереально сложно, вся побитая сейчас, все болит, еле хожу. (Смеется.) Это желание подождет еще несколько лет. В планах было также получить два высших образования, но как получится.

Еще активно занимаюсь своими социальными сетями, понимаю, что это важно. Мы с командой постоянно обсуждаем, какие классные видео снять, что бы такого придумать. Еще я амбассадор спортивного бренда. У нас постоянно проходят какие-то съемки, интересные активности, мне очень нравится эта моя часть деятельности.

Дарья Трубникова. из личного архива

— Какие-то есть большие мечты сейчас, например прыгнуть с парашютом?

— С парашютом можно было прыгнуть и во время карьеры, но у меня не было такого желания. Хотелось уехать в какой-то долгий отпуск, попутешествовать по разным странам. Не как в гимнастике, когда мы просто приезжаем на разные соревнования. Раньше мы приезжали вечером, утром опробование, потом соревнования, и сразу улетали. Смешно звучит, но благодаря пандемии больше получалось посмотреть города или даже страны, так как были проблемы с билетами и приходилось на один день оставаться в другой стране. Поэтому самая большая мечта сейчас — путешествовать.

— Не чувствуешь ли, что не удалось реализовать весь спортивный потенциал?

— Сложно сказать. По юниорам удалось все, о чем даже не могла мечтать. Я чемпионка Европы, двукратная победительница Юношеских олимпийских игр. Мне кажется, вполне удачно перешла на сеньорскую программу. В 2019-2020-м много ездила на этапы серии «Гран-при», выигрывала медали различного достоинства. В 2021 году выиграла Кубок мира в Баку. Да, мне не удалось, например, побывать на чемпионате мира, конечно, обидно, но значит, так должно было быть. Я довольна своей спортивной карьерой.

— Что было самым запоминающимся в карьере?

—Не могу выделить что-то одно. Что ни событие, то яркое. Начнем с самого раннего, когда я только пришла в гимнастику, потом в девять лет сама решила поехать в Москву, маму просто поставила перед фактом. В одном месте пожила и потренировалась, затем следующий переход... Все было насыщенно. Самый яркий период — 2017 год, когда казалось, что все было потеряно, и вот я набираю обороты, залетаю, можно сказать, в последний вагон. Все мои сверстницы уже пару лет выступали на международном уровне, а я только начала. Все сложилось гармонично с Аминой Василовной — выступали, выигрывали, нас много куда отправляли.

— Чему тебя научил спорт?

— Гимнастика закалила во всем — эмоционально и физически. Спорт высших достижений учит самостоятельности, развивает. С детства я и так была самостоятельной — в 6-7 лет я ходила из школы на гимнастику и обратно. Это только усилилось в спорте. Например, когда в 14 лет мне надо было делать мой первый паспорт, мама была в другом городе. Я сама собирала все документы, шла в МФЦ подавать их.

— Есть ли у тебя какая-то тренерская цель?

— Пока нет. Я еще только начинаю тренировать. Конечно, все хотят иметь красивую, фактурную, умную гимнастку с шикарными данными. Это пока только в планах. (Улыбается.) Хочется, если попадется хорошая спортсменка, воспитать из нее хорошего человека. Так говорила Амина Василовна. Если она будет хорошим человеком, то сможет дальше реализовать себя в спорте и в жизни.