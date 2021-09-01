Винер-Усманова рассказала, как отговорила сестер Авериных от завершения карьеры

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, как отговорила сестер Авериных от завершения спортивной карьеры.

По словам знаменитого тренера, ей позвонила Арина и сообщила, что вместе с сестрой собирается пойти в экономический институт. В ответ она зачитала ей строки из «Евгения Онегина».

«Я ответила: «Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре: «Дина, ты наше золото» и повел на сцену? Президент тебе сейчас будет вручать награду. Я сказала: «Вы как смеете, с ума сошли, вы будете подводить народ?» — рассказала Винер-Усманова РЕН ТВ.

Она также отметила, что израильтянка Линой Ашрам, которой присудили золотую медаль, ни в чем не виновата, а затем подчеркнула, что позвала сестер на тренировки.

«Сказала: «И вы будете мне говорить об этом? Убью, быстро на тренировку». И они пришли. Подозвала их уже потом и сказала: «Изверги рода человеческого, вы долго меня мучать будете, вы меня проверяли? Думали, скажу: «Давайте бросайте, вы уже старенькие, у меня есть молодые?» Вы так думали?» — «Да, мы так думали». — «Быстро в зал!» Все, тренировки продолжаются, вот такие дела», — добавила Усманова.

Напомним, Дина Аверина, несмотря на ошибки израильтянки, получила серебро в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде. По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) 22-летняя россиянка набрала 107,650 балла. Ее сестра-близнец Арина стала четвертой, получив 102,100 балла. Это первый случай за 25 лет, когда РФ осталась без золотой медали Олимпийских игр в индивидуальном многоборье.