Гимнастка Солдатова стала жертвой мошенников
2 сентября 2021, 23:02
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что лишилась денег из-за мошенников.
«Непростой день у меня сегодня... Столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства.
Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной такое произойдет. Но вот", — написала Солдатова в сторис Instagram.
Александра Солдатова. Фото Instagram
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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