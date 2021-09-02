Гимнастка Солдатова стала жертвой мошенников

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что лишилась денег из-за мошенников.

«Непростой день у меня сегодня... Столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства.

Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной такое произойдет. Но вот", — написала Солдатова в сторис Instagram.

Александра Солдатова. Фото Instagram

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.