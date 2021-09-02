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Гимнастка Солдатова стала жертвой мошенников

2 сентября 2021, 23:02
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что лишилась денег из-за мошенников.

«Непростой день у меня сегодня... Столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства.

Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной такое произойдет. Но вот", — написала Солдатова в сторис Instagram.

Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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