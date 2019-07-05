Дина и Арина Аверины открыли бутылку булавой. И передали эстафету Загитовой

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины приняли участие в челлендже по открыванию бутылки (Bottle Cap Challenge). Сначала одна из спортсменка сделала это ногой, а затем булавой. Они передали эстафету олимпийской чемпионке Алине Загитовой, на что фигуристка ответила смайликом "ок".

Напомним, что Bottle Cap Challenge в последнее время набрал большую популярность. Видео с его исполнением в разных интерпретациях выкладывают многие звезды спорта и шоу-бизнеса.

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