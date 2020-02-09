Трехкратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина прокомментировала свою победу в индивидуальных упражнениях с лентой на московском этапе «Гран-при», заявив, что на соревнованиях чувствовала себя не очень хорошо.

— На упражнения с лентой выходить было очень тяжело, но Ирина Александровна (Винер-Усманова. — Прим. «СЭ») меня очень хорошо настроила, подготовила и сегодня все почти получилось. Мы добавили несколько новых сложных элементов и стараемся не стоять на месте. Для меня самая сложная соперница — это я сама. Если справлюсь с собой, то все получится.

— Что сказала вам Ирина Александровна перед выступлением с лентой?

— Она вместе со мной дышала, терла уши, щипала и сказала показать то, над чем мы с ней работали, так что можно сказать она делала упражнения вместе со мной.

— Что не получилось сегодня?

— Сегодня выступила намного хуже и мне было немного не по себе, так как не очень хорошо себя чувствовала, но я справилась и сделала ленту так, как хотела Ирины Александровна.

— Почему плохо себя чувствовали?

— На это повлиял и стресс, и усталость, так как это первые соревнования в сезоне. Было немного не по себе — давление, голова кружилась.

— Что в целом скажете о московском «Гран-при»?

— Это первый официальный старт в новом сезоне, а дома выступать сложнее в два раза, зато мы знаем над чем работать и будем улучшать свою программу. Болельщики мне очень помогали, так как после не очень хорошего выступления с мячом, весь зал начал меня поддерживать, и я едва не расплакалась. Но через две недели чемпионат России. Будем готовиться к нему. (Петр Григоренко)