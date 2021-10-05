Алина Кабаева призвала главу FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх в Токио

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и АО «Спорт-Экспресс» Алина Кабаева обратилась к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с письмом, информирует «Чемпионат».

В нем она называет итоги Олимпиады-2020 в области художественной гимнастики ошибочными и призывает раскрыть всю информацию о действиях судей.

Анализируя оценки, проставленные Дине Авериной и Линой Ашрам, Алина Кабаева констатирует, что судьи явно допустили ошибку — ведь средний балл у российской спортсменки заметно выше, чем у ее израильской конкурентки, и составляет 24,000 балла против 23,300. Тем не менее жюри отдало олимпийское золото Ашрам.

Кабаева отмечает, что единственно правильным в такой ситуации было бы раскрытие полной информации о судействе, соответствующее основополагающим принципам олимпийского движения. При этом она подчеркивает, что в спорных ситуациях такие сведения ни в коем случае не должны скрываться от общественности.

Напомним, что соревнования по художественной гимнатике на Олимпиаде в Токио закончились скандалом. Израильтянка Ашрам выиграла золото, допустив серьезную ошибку. Дина Аверина заняла второе место в многоборье, а ее сестра Арина стала четвертой.

Судейство вызвало волну критики, в том числе со стороны Алины Кабаевой, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.

Алина Кабаева обратилась к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с письмом. Фото Чемпионат