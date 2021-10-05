Сестры Аверины уступили Крамаренко в упражнениях с лентой на турнире в Москве
14:32
Российская гимнастка Лала Крамаренко выиграла золото в упражнениях с лентой на международном турнире Olympico Cup 2021.
Девушка набрала 24,400 балла. Второе место заняла Дина Аверина (23,900), ее сестра Арина стала третьей (23,600).
В упражнениях с булавами первая строчка у Арины Авериной (29,200). Крамаренко и Дина Аверина показали одинаковый результат (27,700).
Турнир проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 5 октября.
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