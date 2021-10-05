Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Художественная гимнастика

Сестры Аверины уступили Крамаренко в упражнениях с лентой на турнире в Москве

14:32
Теги:

Российская гимнастка Лала Крамаренко выиграла золото в упражнениях с лентой на международном турнире Olympico Cup 2021.

Девушка набрала 24,400 балла. Второе место заняла Дина Аверина (23,900), ее сестра Арина стала третьей (23,600).

В упражнениях с булавами первая строчка у Арины Авериной (29,200). Крамаренко и Дина Аверина показали одинаковый результат (27,700).

Турнир проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 5 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

Смерть в Bare Knuckle. Американский боец умер после страшного нокаута
В Израиле объяснили, на какие именно соревнования и почему не пустили Авериных
Огненные откровения Мбаппе: сорвавшийся переход в «Реал», расизм, готовность уйти из сборной Франции, «пешеход» Месси
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
vs
0
Офсайд