Сестры Аверины уступили Крамаренко в упражнениях с лентой на турнире в Москве

Российская гимнастка Лала Крамаренко выиграла золото в упражнениях с лентой на международном турнире Olympico Cup 2021.

Девушка набрала 24,400 балла. Второе место заняла Дина Аверина (23,900), ее сестра Арина стала третьей (23,600).

В упражнениях с булавами первая строчка у Арины Авериной (29,200). Крамаренко и Дина Аверина показали одинаковый результат (27,700).

Турнир проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 5 октября.