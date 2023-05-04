Матыцин допустил финансирование государством выступлений россиян на международных турнирах

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что государство готово финансово помогать российским спортсменам выступать на международных турнирах.

«Мы будем делать все необходимое для обеспечения участия наших спортсменов в международных соревнованиях, для нас они были, есть и остаются нашими спортсменами, членами сборных команд. Я пока сложностей не вижу по финансированию. Но будем смотреть на условия, которые будут определены международными федерациями. Эти вопросы мы внимательно прорабатываем с юридической и финансовой точек зрения, думаю, что мы найдем выход, потому что наша основная задача — обеспечить участие наших спортсменов при условии уважения наших прав», — приводит ТАСС слова Матыцина.

28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах в нейтральном статусе.