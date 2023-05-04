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Колоскова назвала главную проблему развития чирлидинга в России

Алина Савинова
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Капитан «Сенатора» и сборной России по чирлидингу Елизавета Колоскова рассказала, с какими проблемами сталкивается чир спорт.

«Нехватка финансирования — это самая большая проблема чирлидинга. У нас безумно талантливая молодежь, которая побеждает на международных турнирах, выигрывает медали на чемпионатах Европы и мира, но на взрослый уровень из них переходят немногие. Если бы ты понимал, что тренируясь с детства, у тебя будет шанс попасть в сборную России, где тебе смогут оплачивать поездки, хотя бы что-то платить, чтобы ты мог думать только о спорте, мы были бы более сильной и конкурентоспособной сборной», — приводит «Газета.Ru» слова Колосковой.

С 5 по 9 мая в Москве будет проходить чемпионат России по чирлидингу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/04/20359292.shtml?updated
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